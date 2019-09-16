رئيس الوزراء: بدء تسويات متأخرات المصدرين اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إعلان بدء تسويات المتأخرات الخاصة بالمصدرين، بواقع 10% من متأخرات دعم الصادرات، مشيرا إلى أن كل الفواتير المستحقة لدى المصدرين لدعم الصادرات من 2013 متأخرات متراكمة منذ سنوات طويلة.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مصغر أجراه عقب إنهاء جولته بمصانع المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن هناك مبادرات أخرى سيعلن عنها اليوم، وسيتم تنفيذها مؤكدا أنه ليس مجرد اعلان.



وأشار إلى أن من سيحصل على دعم الصادرات سيستغلها في التوسع لتحقيق نسبة أكبر من التصدير، وأنهم كحكومة سيتيحون أكثر من مبادرة لدعم الصادرات، مؤكدا أنها قضية محورية بالنسبة لهم كحكومة، وأنهم يعلمون جيدا حجم التحديات التي تواجه القطاع، وأنهم حريصين على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.



ولفت مدبولي في حديثه إلى أن هناك مشاكل في الإجراءات والروتين، مثل إجراءات الإفراج عن الواردات أو الصادرات، وأنه اجتمع مع المتخصصين،وهناك 17 خطوة فيهم مشاكل وإجراءات، وخلصنا إلى وضع برنامج زمني قبل نهاية 2019، بحيث نكون تغلبنا على تلك الإجراءات، وهناك مجموعة تنفيذية لاخراج حلول لتلك الإجراءات البيروقراطية.



وأنهى حديثه في هذا الشأن قائلا: "هدفنا التعامل مع تلك الإجراءات المستمرة منذ سنوات كثيرة، موجودة ومتأصلة، ونقبل التحدى والتعامل معها وننتصر عليها لتحسين مجال الاستثمار بمصر.