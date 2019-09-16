رصد 50 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 50 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في محافظات اللاذقية 13 انتهاكا، وحلب 9، وإدلب 19، وحماة 9.



وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الاثنين- أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد 32 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية 11 انتهاكا، وحلب 8، وإدلب 8، وحماة 5، في حين أن الجانب التركي في اللجنة رصد 18 انتهاكًا، وذلك في محافظات إدلب 11، وحماة 4، واللاذقية 2، وحلب 1.



وأضافت أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ومتابعة تحركات اللاجئين السوريين نفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.5 طن إلى سكان مدينة عربين بريف دمشق، و500 سلة غذائية بوزن حوالي 2.5 طن إلى سكان قرية بكراما بريف اللاذقية، و500 سلة غذائية بوزن 2.4 طن إلى سكان مدينة خان شيخون بريف إدلب.



وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه بشكل عام تم تنفيذ 2207 عمليات إنسانية في سوريا، بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية يبلغ 3598.85 طن.