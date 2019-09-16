بعد هاشتاج "اشتقنالك".. شيرين عبد الوهاب تكشف سبب غيابها عن الساحة الغنائية

أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها لتأثر الجمهور بغيابها عن الساحة الغنائية وإطلاق جمهورها هاشتاج "اشتقنالك شيرين".



وفسرت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي علي موقع "تويتر" قائلة: "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده، بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد، قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".



وأضافت شيرين عبد الوهاب:" أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب".



يشار إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي كان سببا في انتشار لشائعة مرضها.





