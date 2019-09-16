الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد غور الأردن: نتنياهو يعتزم ضم أجزاء "حيوية" من مستوطنات الضفة الغربية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:36 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إذا أعيد انتخابه فإنه يعتزم ضم أجزاء "حيوية" من الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن والكتل الاستيطانية الرئيسية، وسيفعل ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
بعد أن تعهد في الأسبوع الماضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل غور الأردن، مع توقعات أن تظل الكتل الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.
وفي المقابلة الإذاعية، قال "نتنياهو": "مسألة من سيضمن مستقبل التوطين اليهودي واضحة"، وأضاف "من سيكون قادرا على التفاوض مع الرئيس ترامب. إن (المرشحين) الآخرين لن يكونوا قادرين على الوقوف في وجه الضغوط الأمريكية"، مشيرا إلى أنه صمد أمام"ضغوط هائلة" من إدارتي كلينتون وأوباما لوقف بناء المستوطنات.
وتعهد قائلا “هذه فرصة تاريخية، لأنه بعد معركة الصمود التي قدتها ضد الضغوط للعودة الى حدود 67، أقوم الآن بتحويل اتجاه تاريخنا”، مضيفا “بدلا من الانسحاب والإخلاء والتنازلات، فإننا نتجه الآن نحو الاعتراف والحقوق".
واعتُبر تعهد نتنياهو بضم غور الأردن بأنه حيلة انتخابية، حيث قال منتقدوه إنه كان بإمكانه القيام بهذه الخطوة في أي وقت خلال السنوات الأخيرة لو أراد ذلك، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن التوقيت هو جزء من العملية.
وقال نتنياهو: "والآن بعد الجهود الدبلوماسية الهائلة، أضع الأسس نحو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن كجدار دفاعي شرقي، وبعد ذلك، على كل المستوطنات وغيرها من المناطق الحيوية، تلك الموجودة في الكتل (الاستيطانية) وتلك الموجودة خارجها، وكل ذلك، أريد أن أفعله مع الرئيس ترامب".
وجاءت تصريحاته بعد أن صادق المجلس الوزاري على بدء شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية في غور الأردن بعد أن تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، عن معارضته للخطة.
وفي حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، فإن إسرائيل تميز بين المستوطنات القانونية التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أرض تملكها الدولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها بدون تصاريح، وغالبا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه إذا أعيد انتخابه فإنه يعتزم ضم أجزاء "حيوية" من الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن والكتل الاستيطانية الرئيسية، وسيفعل ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
بعد أن تعهد في الأسبوع الماضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل غور الأردن، مع توقعات أن تظل الكتل الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.
وفي المقابلة الإذاعية، قال "نتنياهو": "مسألة من سيضمن مستقبل التوطين اليهودي واضحة"، وأضاف "من سيكون قادرا على التفاوض مع الرئيس ترامب. إن (المرشحين) الآخرين لن يكونوا قادرين على الوقوف في وجه الضغوط الأمريكية"، مشيرا إلى أنه صمد أمام"ضغوط هائلة" من إدارتي كلينتون وأوباما لوقف بناء المستوطنات.
وتعهد قائلا “هذه فرصة تاريخية، لأنه بعد معركة الصمود التي قدتها ضد الضغوط للعودة الى حدود 67، أقوم الآن بتحويل اتجاه تاريخنا”، مضيفا “بدلا من الانسحاب والإخلاء والتنازلات، فإننا نتجه الآن نحو الاعتراف والحقوق".
واعتُبر تعهد نتنياهو بضم غور الأردن بأنه حيلة انتخابية، حيث قال منتقدوه إنه كان بإمكانه القيام بهذه الخطوة في أي وقت خلال السنوات الأخيرة لو أراد ذلك، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن التوقيت هو جزء من العملية.
وقال نتنياهو: "والآن بعد الجهود الدبلوماسية الهائلة، أضع الأسس نحو الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن كجدار دفاعي شرقي، وبعد ذلك، على كل المستوطنات وغيرها من المناطق الحيوية، تلك الموجودة في الكتل (الاستيطانية) وتلك الموجودة خارجها، وكل ذلك، أريد أن أفعله مع الرئيس ترامب".
وجاءت تصريحاته بعد أن صادق المجلس الوزاري على بدء شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية في غور الأردن بعد أن تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، عن معارضته للخطة.
وفي حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، فإن إسرائيل تميز بين المستوطنات القانونية التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أرض تملكها الدولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها بدون تصاريح، وغالبا ما تكون على أراض فلسطينية خاصة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التحفظ على حفار "إيسون" في الغردقة

منذ يومين

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات أرامكو بالسعودية

منذ حوالي 16 ساعة

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

الباز: محمد مرسي طلب طهي "سمك مقلي" في قصر الاتحادية (فيديو)

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

وائل غنيم يعترف بانضمامه إلى "الإخوان"

أيام زمان

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

الصحة

دورة تدريبية حول البحث العلمي الطبي بالمعهد العربي

علاج الشمع الزائد بالأذن

5 حيل بسيطة تساعد فى علاج سرطان الثدى

دراسة تحذر: "المنشطات الجنسية" تسبب العقم للرجال

الرئيس نيوز

صحيفة تركية تفند أعداد الطائرات العسكرية التركية المقاتلة في ليبيا

إطلاق إطار استراتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020/2030

نائبة تحذر من "سيول الإسكندرية".. وتطالب بالاستعداد الكامل لموسم الشتاء

أسماء 10 سفراء أجانب جدد بعد اعتماد السيسى أوراقهم

منوعات

روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4

مصرى يفوز بجائزة "ماكس برنستيل" فى النمسا

مدتها 245 يومًا.. أطول رحلة بحرية حول العالم

تقرير بريطاني: مليون عامل بالمملكة المتحدة يتعرضون للانتهاكات

كشكول

النيلي: إجراء تحقيق مع عاملي مدرسة السقيفة للإنصراف المبكر

ننشر قائمة المصروفات الدراسية بـ"تجريبيات القاهرة"

التفاصيل الكاملة للقبول بـ"تربية رياضية" الأزهر

وفد من جامعات أمريكية يزور "الزقازيق" لبحث التعاون العلمي

إسلام سياسي

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

داعية سلفى: فشل الإخوان فى تونس يعكس وعى الشعوب العربية بخطورتها

أستاذ جامعي: الجماعات المتطرفة تعاني من الانتفاخ العلمي الأجوف

تدمير 6 أوكار لداعش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بالعراق


زيت وسكر

أسباب أورام القنوات المرارية وطرق العلاج

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات

نائب رئيس “المجتمعات العمرانية”يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق

“الجزار” يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

الملحقية الثقافية السعودية تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ89

أنشطة تثقيفية متنوعة لذوى القدرات الخاصة ببنى سويف

ورشة عمل للأطفال عن المشغولات النحاسية بمكتبة مصر الجديدة غدا

الأربعاء.. مصر تشارك في منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام

صفحتنا ع الفيس بوك