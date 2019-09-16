الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، أداء حلف اليمين للمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة.



وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 464 لسنة 2019 الخميس الماضي، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد أبوالعزم، المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر الجاري.

