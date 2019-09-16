تريزيجيه يغيب عن مواجهة "أستون فيلا" و"وست هام"

يلتقى ريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدى مع وست هام يونايتد فى تمام الساعة الـ9 مساء اليوم، في ملعب المستضيف استون فيلا "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويغيب عن صفوف النجم المصري استون فيلا اليوم في هذه المواجهة الكبيرة اللاعب المصري محمود تريزيجيه بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء فى المباراة الماضية أمام كريستال بالاس.