العربى: المنطقة العربية الأفضل فى خفض معدل الفقر

قال الدكتور أشرف العربى، مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، إن المنطقة العربية من أفضل مناطق العالم فى تحقيق انخفاض معدل الفقر.



وأضاف العربي، أن كثيرًا من الفقراء فى الدول العربية متمركزون حول خط الفقر، مما يؤثر عليهم بشكل كبير، حيث إن الدول العربية تعانى من تفاوت كبير فى الطبقات الاجتماعية، وأنه فى 2017 كان لدينا 116 مليون شخص يعانى من الفقر متعدد الأبعاد فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى 44%من الأطفال يقعون تحت خط الفقر.



جاء ذلك خلال إطلاق الإطار الاستراتيجى العربي للقضاء على للفقر متعدد الأبعاد ٢٠٢٠- ٢٠٣٠ وذلك برعاية، وزارة التضامن الاجتماعي، وحضور رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور أشرف العربي، مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور بدر عثمان مال الله، مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ووزير مفوض طارق النابلسي- مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية- مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ونخبة من كبار المسئولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.