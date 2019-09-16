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مصر

مؤتمر دولي مصرى فرنسي يبحث 6 قضايا مهمة بقومي البحوث

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة، الذى ينظمه المركز بالتعاون مع معهد جرينوبل بفرنسا، على مدى ٣ أيام، لبحث ٦ مجالات حيوية مهمة تشمل الصناعة والابتكار، إدارة المياه، البيئة الخضراء وتغير المناخ، القضاء على الجوع، الطاقة والصحة.

شهد الافتتاح السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى مصر والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث السابق، والدكتور ناصر بلقاسم رئيس كلية هندسة جرينوبل الفرنسية، الى جانب ممثلي وزارة الإنتاج الحربي والسفارة الفرنسية بالقاهرة ومعهد جرينوبل الفرنسي.

وأكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته خلال الافتتاح، تطلع مصر لمزيد من التعاون العلمي والتعليمي والبحثي مع فرنسا وذلك في إطار العلاقات الممتازة التي تجمع بين القاهرة وباريس في شتى المجالات.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في ٳطار اهتمام المركز بتفعيل استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (2030)، ويستهدف وضع استراتيجيات جديدة لحل المشكلات العالمية وتطوير الأداء بشكل صحيح مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

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