سوريا تشتري 900 ألف طن من القمح المحلي

قال مصدر حكومي سوري، اليوم الاثنين، إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في سوريا، اشترت 900 ألف طن من القمح المحلي في الموسم الحالي.



وأضاف المصدر، أن "الشراء يقترب من نهايته حاليا ولدينا نحو 900 ألف طن".



وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن محصولي القمح والشعير السوريين تحسنا هذا العام بفضل أمطار مواتية ووضع أمني أفضل في المجمل، لكن الأمن الغذائي يظل يمثل تحديا.



وبلغ إنتاج القمح في موسم 2019 مقدار 2.2 مليون طن وفقا للتقديرات، ارتفاعا من أدنى مستوى في 29 عاما عند 1.2 مليون طن في العام الماضي.