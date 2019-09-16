25 سفينة إجمالى حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن المتداولة اليوم الإثنين، بلغ 25 سفينة.



وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، فيما غادرته 4 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي بضائع عامة وخروج سفينتين، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



ويتم حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.