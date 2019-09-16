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عالم

وزير بريطاني: 13 مليون جنيه استرليني لتشجيع الاستثمار في مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
وزير شؤون التنمية
وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون
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أكد وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة أندرو موريسون أن بريطانيا ستقوم بدعم مصر بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربع سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغة قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

جاء ذلك خلال لقاء موريسون بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة والسفير رضا بيبرس، المشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر في ظل كونها أكبر الدول المستثمرة في مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، كما ناقش الجانبان التعاون في تمويل المشروعات التنموية خاصة في الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية، إضافة إلى التعاون المستقبلي مع بريطانيا في قطاع النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لتشمل مجالات متنوعة، مثل التعليم والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والنقل، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات بريطانيا لاستضافة مؤتمر الاستثمار في أفريقيا يناير 2020، والتعاون مع مصر في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقي، حيث دعت نصر، الوزير البريطاني إلى المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019.

وقال الدكتور أندرو موريسون إن " مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويسرني أن أعلن عن تمديد برنامجنا الممتاز مع البنك الدولي، وفي ظل الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، فإن هذا التمديد يعكس التزامنا في دعم مصر من خلال تطبيق الإصلاحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي".

كما أكد السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، أن التعاون مع مصر في ازدياد مستمر، وسيجدد هذا البرنامج تعهد بريطانيا بالاستثمار في مستقبل مصر لدعم أولويات التنمية.

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