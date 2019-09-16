الهند تؤكد رغبتها المساهمة فى عملية إعادة إعمار العراق

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي فيرما فالي مورالي دهاران رغبة بلاده المساهمة بشكل فعلي في عملية إعادة الإعمار في العراق.



وقال دهاران ـ خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الإثنين: "إن العراق يحظى باهتمامات الهند"، مشددًا على رغبة بلاده للمساهمة بشكل فعلي في عملية إعادة الإعمار وتوسيع التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة مع العراق.



من جانبه، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن سعي العراق لتطوير علاقاته الخارجية مع محيطه الدولي والإقليمي بما يخدم المصالح الثنائية المشتركة، وذلك في بيان للرئاسة العراقية- أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ في أعقاب لقائه وزير الخارجية الهندي في قصر السلام بالعاصمة بغداد.



وأفاد البيان بأن المسئولين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة والعمل المشترك لترسيخ السلم والأمن الدوليين، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.