المالكى يطلع نظيريه الأردنى والتركى على خطورة تصريحات نتنياهو

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والتركي مولود جاويش أوغلو، على خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أراضٍ من الضفة الغربية على استقرار المنطقة، وانعكاسها سلبًا على الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم.



وأكد المالكي خلال لقاء الوزيرين، كل على حده، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، أهمية الاستمرار بتنسيق الجهود، وذلك للتصدى لهذه التصريحات، ولكل الإجراءات الإسرائيلية وانتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.



وخلال لقائه نظيره الأردني، عبر المالكي عن تقدير دولة فلسطين لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.



من جانبه، عبر الوزير الصفدي عن موقف المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفض الأردن لإعلان نتنياهو، وتعتبره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.



واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته، مما يستوجب موقفًا دوليًا حاسمًا وواضحًا للتصدي لما تقوم به إسرائيل بتدميرها للعملية السلمية وتهديدها الخطير للأمن والسلم الدوليين.