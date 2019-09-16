الطاقة الذرية: نوفر الخبرات اللازمة للبرامج النووية

أكد كيرونيل فيروتا، المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزام الوكالة بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومنها توفير الأمن والسلامة وحماية الزراعة والمناخ وتوفير العلاج الفعال لمرضى السرطان.



وأشار فيروتا- في كلمته اليوم الإثنين، أمام المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى أن الأمين العام السابق يوكيا أمانو رحل في وقت دقيق من عمر الوكالة، وسوف نستمر على دربه في تحقيق السلام والاستخدام الآمن للطاقة الذرية.



وأضاف أن مباحثاته في إيران قبل أيام أكدت ضرورة التزام طهران بكل الالتزامات الدولية تجاه الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ونفس الأمر فيما يخص وضع الطاقة النووية في كوريا الشمالية، موضحًا أن الوكالة جاهزة لتقديم خبراتها لدعم الطاقة النووية في كل دول العالم.



وذكر أن مؤتمرات الوكالة تحرص على تأكيد دور التكنولوجيا والعلوم المتطورة في تطوير قدرات التعامل مع الطاقة النووية وتحسين الزراعة والغذاء وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة النووية.



وشدد على أن مكافحة مرض السرطان في بؤرة اهتمام وبرامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تحسين التشخيص وتطوير العلاج الإشعاعي الفعال.



ولفت إلى أهمية دعم جهود خفض انبعاثات الكربون وزيادة دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.