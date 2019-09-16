صور.. تطهير مصرف دقميرة فى كفر الشيخ

استجاب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لأهالي قرية دقميرة، التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث وجه بتطهير مصرف دقميرة بالكامل، وصيانة أعمدة الإنارة بالقرية.



وفي السياق ذاته، وجه رئيس المركز والمدينة، إبراهيم حجاج، رئيس قرية دقميرة، بالحفاظ على رفع كفاءة النظافة بالقرية، والحفاظ على منظومة النظافة وأعمال التجميل، والإشراف والمتابعة المباشرة لأعمال التطهير بمصرف دقميرة.



وكلف رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بضرورة رفع كفاءة النظافة بالطرق الرئيسية لقريتي "المرابعين، والخادمية"، والاهتمام الدائم بتلك الطرق، بجانب الاهتمام والتركيز على الشوارع الفرعية بتلك القرى.



فيما شدد رئيس المركز والمدينة، على تحويل رئيس القرية المقصر في منظومة النظافة بقرى مركز كفر الشيخ إلى الشئون القانونية، مشيرًا إلى أنه لا مكان لأي مسئول يتهاون أو يقصر في حق المواطنين.