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محافظات

المدارس "الخضراء" تستقبل طلابها بالوادى الجديد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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يواصل تعليم الوادي الجديد العمل على تنجيل ملاعب المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وكسائها باللون الأخضر المبهج، وذلك ضمن مبادرات "المدارس الخضراء بالمحافظة" واستعدادًا للعام الدراسي الجديد.

ولاقت المبادرة استحسانًا من جميع العاملين بقطاع التعليم، التي ستظهر ملامحها جيدًا مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى مدارسهم مع هذا المظهر الجمالي المتميز لأرض الملاعب بالمدارس.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه يتم حاليًا العمل على قدم وساق للانتهاء تمامًا من تنجيل العديد من المدارس بجميع الإدارات التعليمية وكسائها باللون الأخضر المبهج من خلال قطع النجيل "اللاند سكيب" وفرشها بالملاعب.

وأشار إلى أن عمليات التنجيل تتم بمشاركة المعلمين بروح الفريق الواحد، بجانب الاستعانة ببعض الفنيين لضمان تركيب النجيل الصناعي بشكل وجودة وتميز، لضمان إتقان العمل واستمرار المسطحات الخضراء بالمدارس، الأمر الذي يضفي البهجة لدى الطلاب.

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