24 من مقاتلى طالبان يسلمون أنفسهم للجيش الأفغانى

قال مصدر عسكري، اليوم الإثنين، إن 24 من مقاتلي طالبان سلموا أنفسهم للجيش الأفغاني في ولاية باداخشان شمال البلاد.



وأكد فيلق الجيش الوطني الأفغاني رقم 217 في بيان أن "24 من مقاتلى طالبان استسلموا وسلموا أسلحتهم إلى الجيش الوطني الأفغاني في منطقة يامغان بولاية باداخشان مساء الأحد".



وقال البيان إن من بين هؤلاء المسلحين قائد المجموعة المستسلمة، ويدعى قاري سلطان.



ونقل البيان عن سلطان قوله: "وجدنا أن مقاتلي طالبان انحرفوا عن المسار الصحيح ويقاتلون من أجل إلحاق الأذى بالأفغان. لذلك قررنا التخلى عن هذا المسار الخاطئ والانضمام إلى عملية المصالحة".



كما دعا عناصر طالبان الآخرين إلى الانضمام إلى هذه العملية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، نبذ أكثر من 200 من مقاتلي طالبان القتال في ولايتي تاخار وكونار المجاورتين واستسلموا لقوات الأمن الأفغانية.