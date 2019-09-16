بايدن يدعو إلى جهود لمكافحة جرائم الكراهية بالولايات المتحدة

حذر جو بايدن، النائب السابق للرئيس الأمريكي، من أن "الكراهية في تصاعد مرة أخرى بالولايات المتحدة"، ودعا إلى جهود لمكافحتها.



جاء تصريح بايدن خلال كلمة ألقاها في برمنجهام في ألاباما، للاحتفال بالذكرى الـ56 للتفجير الدموي بالكنيسة المعمدانية في الشارع الـ16 بالمدينة.



في 15 سبتمبر عام 1963، انفجرت قنبلة في الكنيسة أعلاه، وقتلت فتيات أمريكيات من أصل إفريقي، خلال قداس هناك، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بالولايات المتحدة، وأدين ثلاثة من الأعضاء السابقين بجماعة كو كلوكس كلان، بجريمة القتل هذه.



وقال بايدن إن "الكراهية في تصاعد مرة أخرى، ونحن في لحظة حاسمة مرة أخرى في تاريخ أمريكا"، مضيفًا "الكراهية متسترة فقط، ولم تمضِ بعيدًا، إذا أعطيتها الأكسجين فستبرز من تحت الصخور".

