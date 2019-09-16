مدتها 245 يومًا.. أطول رحلة بحرية حول العالم

تسعى شركة Viking Cruises إلى تحطيم رقم قياسي بإطلاق أطول رحلة بحرية في العالم، عبر رحلة بحرية للسفينة Viking Sun ship التي أبحرت يوم 31 أغسطس الماضي من لندن وستقضي 245 يوما في عرض البحر تزور خلالها 51 دولة بـ6 قارات.



وتبلغ تكلفة الفرد في هذه الرحلة البحرية 90 ألف دولار، وستتوقف السفينة في 111 ميناءً مختلفًا في 51 دولة، منها البرازيل وفيتنام وتاسمانيا.



وتوفر السفينة خدمة الواي فاي المجانية لجميع الركاب، ويمكن للمسافرين تناول الطعام في أكثر من مطعم مختلف على متن السفينة أو طلب خدمة الغرف للحصول على الطعام على مدار 24 ساعة.



كما يوجد إنفينيتي بول لتجربة سباحة مذهلة، ومركز صحي لمزيد من الاسترخاء، تقول الشركة إنه يحتوي على snow grotto التي يتم ضبطها على أقل من درجة حرارة التجمد.



وفازت Viking Cruises بالعديد من الجوائز في مجال السياحة على مدار السنوات الماضية، لكنها تأمل في دخول موسوعة جينيس بأطول رحلة ركاب بحرية مستمرة عندما تعود سفينتها ذات الـ930 راكبًا إلى ميناء جرينويتش لندن بعد 8 أشهر، أي العام المقبل.



وعادة ما تتراوح مدة الرحلات البحرية التي تبحر حول العالم ما بين 90 و120 يوما، وتتطلب أي رحلة بحرية استثمارًا جيدًا للوقت والمال، لذلك تتم عادة تقسيم معظم الرحلات الطويلة إلى أقسام كل قسم يمتد من 20 إلى 30 يومًا، للسماح للركاب بالنزول والصعود من السفينة على طول الطريق.



لكن ستستمر رحلة Viking Sun ship 245 يومًا متواصلة مع تقديم قسمين طوال فقط للركاب؛ واحد بعد مرور 127 يومًا والآخر بعد 119 يومًا.