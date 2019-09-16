صور.. جامعة سوهاج تنفذ نموذج محاكاة لمجلس القمة العربية

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات محاكاة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي نظمه نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية بالجامعة، بمشاركة 21 طالبا يمثل كل منهم رئيسًا لإحدى الدول العربية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.



وقال "عزيز" إن الجامعة حرصت على تطبيق نموذج المحاكاة لجامعة الدول للمرة الثانية، وذلك من أجل اكتساب الطلاب الخبرات العلمية والمعرفية وزيادة وعيهم بضرورة مناهضة ومساندة قضايا الوطن العربي، والأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة، مؤكدًا أهمية تلك النماذج في خلق بيئة عربية صحية، نظراََ لما يتم تداوله من معلومات عن جامعة الدول العربية، ومنظومة العمل المشترك وثقافات وتاريخ وتراث أمتنا العربية.



وأعرب "عزيز" عن سعادته بمستوى الطلاب المتميز أثناء عرض ومناقشة المشروع خلال محاكاة مجلس القمة العربية، متمنيًا تطبيق هذا النموذج عليى مستوى كليات الجامعة المختلفة ليحاكي مجلس الجامعة، ويتم من خلاله عرض أراء وأفكار ومقترحات الطلاب ورؤيتهم والاستفادة منها.



وذكر الدكتور حازم المشنب المشرف الأكاديمي على النموذج، أن تلك المحاكاة تعد المرحلة العاشرة من انطلاق النموذج في عامه الثاني، حيث تم استعراض مشروع الجامعة تحت عنوان "حلقة وصل" الذي يهدف إلى تكوين لجنة شبابية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لاحتضان أفكار شباب الوطن العربي، وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع ناجحة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع.