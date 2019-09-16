بوكا جونيورز ينفرد بصدارة الدوري الأرجنتيني

انفرد بوكا جونيورز بصدارة الدوري الأرجنتيني، بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه إستوديانتيس ضمن الجولة السادسة من البطولة، والتي شهدت خسارة خيمناسيا في أول مباراة تحت قيادة الأسطورة دييجو مارادونا أمام راسينج كلوب.



ونجح بوكا - بعد التعادل كزائر أمام ريفر بليت في السوبر كلاسيكو - في الفوز على استوديانتيس، واستغل سقوط سان لورنزو أمام كولون (2-1) للصعود إلى قمة الجدول.



وسجل هدف الفوز لبوكا اللاعب إيمانويل رينوسو، وحافظ بعدها أصحاب الأرض على التقدم، ليحصدوا ثلاث نقاط غالية، ويرتقوا للصدارة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن سان لورنزو وتاييريس، في حين تجمد رصيد إستوديانتيس عند ست نقاط في المركز السادس عشر.



كما حقق ريفر بليت فوزا ساحقا في نفس الجولة على مضيفه أوراكان برباعية نظيفة ليحيي آماله في الفوز للمرة الأولى بلقب الدوري تحت قيادة مارسيلو جاياردو.



وجاءت الرباعية من خلال ميلتون كاسكو، وإجناسيو فيرنانديز من ركلة جزاء، وازيكييل بالاسيوس، قبل أن يختتم نيكولاس دي لاكروز الرباعية، أما مارادونا فخاض أول مواجهة له مع خيمناسيا على أرضه أمام راسينج كلوب، لكنه خسر بهدفين لواحد.



ويواصل خيمناسيا تزيل قاع جدول الدوري برصيد نقطة وحيدة، بينما استفاد راسينج من الانتصار ليصعد للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، وبدوره فشل سان لورنزو في الحفاظ بالصدارة بعد سقوطه في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم على يد مضيفه كولون بهدفين لواحد.

وتختتم الجولة مساء اليوم الاثنين بمواجهتين ألدوفيسي أمام باتروناتو، وفيليز سارسفيلد أمام أتلتيكو توكومان.

