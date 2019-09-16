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مصر

الزراعة: فتح أسواق البرازيل للثوم والعنب المصري

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، تريزا كرستينا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية والوفد المرافق لها.

وبحث الجانبان سبل تكثيف التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني بين البلدين وكيفية تعزيز حركة الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين، كذلك دراسة مقترح لإنشاء شركة برازيلية لتصنيع اللحوم مقرها بمصر وقد رحب الجانب المصري بإنشاء مثل هذه الشركة التي تتطلب دراسة جيدة من حيث اللوجيستيات واختيار الموقع والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وعلى الصعيد الآخر ضرورة التنسيق مع وزارتي (الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة) في هذا الشأن

وأشارت الزراعة إلى أهمية التنسيق لزيارة لجنة فنية برازيلية لتحديد الإجراءات والالتزامات ويليها زيارات أعمال التدريب والتأهيل وذلك لتوفير الوقت والمضي قدما في هذا المشروع.

كما بحث الجانبان أيضا استيراد الماعز والأغنام البرازيلية ذات الجودة العالية وذلك بعد فحصها جيدة لضمان خلوها من الأمراض وعدم دخولها البلاد إلا بعد استيفاء اشتراطات الحجر البيطري المصري بالإضافة إلى تنظم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل في المواعيد التي لا تؤثر على المنتج المصري وبعد استيفاء شروط الذبح الحلال طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

وأشارت الزراعة إلى أنه تم بحث أيضا فتح الأسواق هناك للمنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب والثوم والموالح حيث أكدت وزيرة الزراعة البرازيلية أنه في القريب العاجل يتم استيراد العنب المصري وخلال شهر نوفمبر القادم سوف يتم ارسال بعثة فنية برازيلية لمصر للتفاوض النهائي حول استيراد الموالح المصرية.

وقال الزراعة إن المباحثات تطرقت أيضا إلى ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين في مجال البحث العلمي الزراعي، وايضا التعاون في مجال البايو جاز والمخلفات والمحاصيل الزراعية، وتبادل الأصول الوراثية لمحاصيل الأعلاف واشجار الخشب.

حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة من البلدين فضلا عن السفير البرازيلي بالقاهرة.

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