مدبولى يتفقد مصنعًا للمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، مصنعًا للمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمع لشرحٍ من إدارة المصنع عن طبيعة منتجاتهم وجودتها ومدى ملاءمتها المنتجات العالمية.



كان رئيس مجلس الوزراء، وصل منذ قليل لمقر المنطقة الحرة بمدينة نصر لتفقد مركز خدمات المستثمرين، وأعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، يرافقه عدد من الوزراء.



وتم تحديث المركز وفقًا لأحدث النظم العالمية للإسهام في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين، في إطار ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.