مباحثات عراقية أمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.



يأتي هذا الاتصال بعد أن نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية تقارير شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية التي أفادت بأن الاعتداء الذي استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية، وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.



وتعرضت السعودية، أول أمس السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط، وحقول هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت: "إن العملية نفذت بواسطة 10 طائرات مسيرة".