لوكاكو يهدد إنتر ميلان أمام سلافيا براج

يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي خطر فقدان نجمه الأول البلجيكي روميلو لوكاكو، غدًا الثلاثاء، في مباراة سلافيا براج بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، اليوم الإثنين، أن لوكاكو شعر بمشكلة في الظهر أجبرته على الخروج من مباراة فريقه أمام أودينيزي السبت الماضي، في ثالث جولات الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، موضحة أن إنتر ميلان يبذل قصارى جهده من أجل إعادة لوكاكو في الوقت المناسب، كي يشارك مع الفريق الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأشارت إلى أن اللاعب البلجيكي سيجري بعض الفحوصات الطبية اليوم؛ من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته من عدمها أمام سلافيا براج.