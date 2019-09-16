أبوالغيط يلتقى وفدًا إماراتيًا لتجهيز فعالية اختيار دبى عاصمة للإعلام

يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية،اليوم الإثنين، أحمد أبوالغيط، وفدًا إعلاميًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبى، وذلك في إطار الإعداد والتجهيز لفعاليات وبرامج وأنشطة بمناسبة اختيار دبى عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.



فيما قال أحمد أبوالغيط إن الإعلام العربي يحمل مسئولية كبيرة على عاتقه، ولا بد للإعلام أن يعمل وفقًا لميثاق العمل الإعلامى العربى، وما نصّ عليه من قواعد وأسس تضمن للإعلام نزاهته وتكفل له ألا يحيد عن رسالته.