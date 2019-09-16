سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019

سجل سعر الدولار تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين 16-9-2019، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر عند 16.42 جنيهًا للشراء، 16.52 جنيهًا للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 16.35 جنيه للشراء،16.45 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك مصر 16.35 جنيه للشراء،16.45 جنيه، وسجل السعر في بنك القاهرة 16.35 جنيه للشراء،16.45 جنيه.



فيما سجل متوسط سعر الدولار وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري،16.31 جنيه للشراء،16.44 جنيه للبيع.