مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
سلمى اشرفطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة،اليوم الاثنين، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:
- مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة:
أستون فيلا Vs وست هام يونايتد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
- مواعيد مباريات الدورى الإيطالي والقنوات الناقلة:
تورينو Vs ليتشي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
- مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة:
السد القطري Vs النصر السعودي 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD
- مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي والقنوات الناقلة:
أستون فيلا Vs وست هام يونايتد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
- مواعيد مباريات الدورى الإيطالي والقنوات الناقلة:
تورينو Vs ليتشي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
- مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة:
السد القطري Vs النصر السعودي 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD