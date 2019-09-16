الاتحاد الأوروبى يدعمون بوركينا فاسو لمكافحة الإرهاب

ضمنت بوركينا فاسو ومجموعة دول الساحل الخمس، الدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا، في مكافحة الإرهاب.



وعبر مبعوثون خاصون من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، كل على انفراد، عن دعمهم هذا، بعد لقائهم رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري.



جاء هذا بعد مشاركتهم يوم السبت هنا في القمة الخاصة للتجمع الاقتصادي لدول غربي افريقيا (ايكواس)، والتي قررت تعبئة نحو مليار دولار أمريكي لكبح الإرهاب المتصاعد من الانتشار لدول مجموعة الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.



قال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الساحل، انجيل لوسادا: "لقد استعرضنا الوضع الأمني بالمنطقة كما هو الآن، وأكدنا مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لبوركينا فاسو ولدول مجموعة الساحل الخمس، في العملية الجارية حاليا".



أما المبعوث الألماني لهذه المجموعة، جوردن كريكه، فقال إنه تحدث مع الرئيس كابوري حول شراكة الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، وكذلك القمة الخاصة لإيكواس حول الإرهاب.



من جانبه، قال مبعوث فرنسا كريستوفي بيغوت، إن قمة ايكواس كانت تعبيرا هاما للتضامن الاقليمي مع الدول المتأثرة عميقا بالإرهاب.



يذكر أن حوالي 2200 هجوم ارهابي قد سُجلت خلال الأعوام الأربعة الماضية بمنطقة ايكواس، وتسببت في وفاة 11500 شخص، وتشريد عدة ملايين.