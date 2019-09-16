ارتفاع الإنتاج الصناعى الصينى 4.4% فى أغسطس

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الإثنين إن القيمة المضافة للإنتاج الصناعي الصيني، وهي مؤشر اقتصادي مهم، توسعت بنسبة 4.4 بالمائة في أغسطس الماضي على أساس سنوي.



وكان معدل النمو أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن المسجل في يوليو، وفقا للمصلحة.



وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.32 بالمائة عن شهر يوليو.



وفي الأشهر الثمانية الأولى، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منخفضا من 5.8 بالمائة المسجلة في السبعة أشهر الأولى، حسبما أظهرت بيانات المصلحة.



ويستخدم الإنتاج الصناعي، الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية، لقياس نشاط الشركات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي).



وبحسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، في حين ارتفع ناتج الشركات المساهمة المشتركة بنسبة 5.3 في المائة وإنتاج الشركات والمؤسسات ذات التمويل الخارجي والمؤسسات ذات الاستثمارات من هونغ كونغ وماكاو وتايوان بنسبة 1.3 في المائة.



وسجل إنتاج وتوريد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه زيادة سنوية بلغت 5.9 في المائة في أغسطس، وهي الأسرع بين القطاعات الرئيسية الثلاثة، والتي تشمل التعدين والتصنيع.



وارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفع نمو ناتج قطاع التعدين بنسبة 3.7 في المائة.



وقاد قطاع التكنولوجيا الفائقة نمو الناتج الصناعي الإجمالي بزيادة 6.1 في المائة على أساس سنوي.