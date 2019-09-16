اكتشاف مقبرة ملكية عمرها ألف عام فى شمالى الصين

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة ملكية ترجع إلى نحو ألف عام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وفقا لما ذكر معهد محلي للتراث الثقافي وعلوم الآثار.



وقال علماء الآثار إن المقبرة المكتشفة في محافظة كايلو شرقي منغوليا الداخلية، تتألف من غرفة واحدة ولها سقف مزين بجداريات مرسوم عليها طائر الكركي. كما عثر علماء الآثار على أشياء قيمة كأدوات زجاجية وذهبية بالإضافة إلى حجر إفريز مؤلف من قطعتين كبيرتين من الجرانيت، والذي يبدو أنه جلب من منطقة خارجية.



وقال ليان جي لين، الباحث بالمعهد، إنه استنادا إلى هيكلها وتصميمها، فإنه من المرجح أن تكون المقبرة بنيت في أوائل أسرة لياو (916-1125) وتخص أسرة ملكية، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب المقبرة.



وكان قد اكتشف مجمع للمقابر على بعد كيلومتر واحد قبل ثلاثة أعوام، ما وفر مواد هامة لمزيد من البحث بشأن الموقع المحدد لمملكة لونغهوا، وهي مدينة قديمة بنيت في عام 902 من قبل يه لو أباو جي (الإمبراطور تاي تسو من أسرة لياو)، خاقان الخيتانيين البدو الذين حكموا شمالي الصين خلال فترة من الفترات.



وتتواصل عمليات التنقيب والدراسة بشأن المقبرة.