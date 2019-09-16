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اقتصاد

استقرار أسعار فحم الكوك اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي أشرف المراغي، إن هناك استقرارا في متوسط سعر طن فحم الكوك في الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، حيث يتراوح ما بين 380 إلى 400 دولار، حيث تنتج مصر فحم الكوك عبر شركة النصر لصناعة الكوك، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف "المراغي" في تصريحات لـ"الدستور" أن متوسط الأسعار العالمية يكون له تأثير في حجم الصادرات والواردات من فحم الكوك.

وتعتمد شركة النصر على تصدير فحم الكوك إلى الخارج لزيادة مبيعاتها وإيراداتها السنوية، كما تستورد شركة الحديد والصلب المصرية احتياجاتها من فحم الكوك المناسب للأفران الموجودة لديها، كما تستخدم بعض مصانع السكر وشركات الحديد والصلب فحم الكوك في صناعة المنتجات، التي تصنعها.

وتعد شركة النصر لصناعة الكوك الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي تُصَنِّع فحم الكوك وتصدره للخارج، بخلاف توفير احتياجات بعض المصانع في السوق المحلي.

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