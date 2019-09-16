باكستان ترفض المشاركة فى أى دبلوماسية سرية مع الهند

رفضت باكستان المشاركة في قنوات دبلوماسية سرية مع الهند، على الرغم من سعي بعض الدول القوية وكذلك بعض الدول الإسلامية إلى نزع فتيل التوترات المحتدمة بين الجارتين المسلحتين نوويا بشأن كشمير.



وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الإثنين أن بعض الدول طالبت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتخفيف حدة هجماته الكلامية على نظيره الهندي ناريندرا مودي، إذ وصفه بالفاشي وقارنه بأدولف هتلر.



وقال مسئولون مطّلعون على تطورات الأوضاع- في تصريح للصحيفة- إن باكستان مع ذلك رفضت هذه الطلبات وأوضحت أنها لن تتعامل مع الهند إلا من خلال قنوات دبلوماسية تقليدية بعد إقناع نيودلهي بالوفاء بشروط معينة.. وتشمل هذه الشروط رفع حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة في كشمير الهندية المحتلة.