السباح بيلامي يقطع أطول مسافة في المحيط

أنهى كاميرون بيلامي المتخصص في رياضات التحمل أطول مسافة مسجلة يقطعها سباح في المحيط، أمس الأحد، بعدما قطع 151.7 كيلومتر من باربادوس إلى سانت لوسيا في الكاريبي في 56 ساعة و36 دقيقة طبقا للموقع الرسمي الذي يتابع تقدمه.



وانطلق الجنوب افريقي البالغ من العمر 37 عاما من سانت بيترز باي في باربادوس الساعة 8:20 صباحا يوم السبت ليسبح في المياه المفتوحة في أجواء حارة ليبلغ سانت لوسيا نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد. وكان رئيس الوزراء الان كاستانيه في استقباله.



وقال الموقع "لقد فعلها!"



وقالت وسائل إعلام إن فريقا طبيا نقل بيلامي إلى مركز طبي لاجراء فحوص اجبارية لكنه بدا في حالة معنوية جيدة أثناء خروجه من المياه بعد أن أبعدته التيارات قليلا عن المكان الذي كان من المخطط أن يتوقف فيه.



وهو أحدث إنجاز لبيلامي في رياضات التحمل بعد أن قطع سابقا مسافة طويلة بقارب تجديف عبر المحيط الهندي وعبر القنال الانجليزي لأغراض خيرية.



وتفوق بيلامي على محاولة سابقة لمسافة 124.4 كيلومتر قطعتها سباحة المياه المفتوحة كلوي مكاردل من جزيرة اويترا إلى ناساو في جزر الباهاما قبل خمس سنوات.



واعترف اتحاد سباحي المسافات الطويلة بانها أطول مسافة يقطعها سباح سباحة في المحيط وقتها.



ولم يعتمد الاتحاد رسميا الرقم الجديد الذي سجله بيلامي.