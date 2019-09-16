تغيير موعد مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقديم موعد مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي، التي ستجرى على ملعب الثامن من مايو بسطيف، ليوم واحد، بحيث تقام يوم الإثنين 23 سبتمبر، بدلا من الثلاثاء.



وتعتبر المباراة في غاية الأهمية للفريقين، حيث يسعى الوفاق لتأكيد فوزه الأخير في الدوري على حساب نجم مقرة (0-3)، فيما يعول نصر حسين داي على تحقيق نتيجة إيجابية لمداواة جراحه واستعادة انتصاراته بعد 3 تعادلات جعلته يتراجع إلى المركز 12 برصيد 3 نقاط.



وطالت الانتقادات رابطة الكرة في الجزائر بسبب التغييرات الكبيرة التي اعتمدتها على البرمجة، في ظل مشاركة بعض الأندية في المنافسات الخارجية.