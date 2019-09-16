أسعار النفط العالمية تقفز بعد الهجوم على منشآت سعودية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الإثنين على خلفية الهجوم الذي شنه المسلحون الحوثيون في اليمن على منشآت نفطية في السعودية باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 20% في الدقائق الأولى من التعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلا فيما بعد.

وارتفع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية بمقدار 6.6 دولار أي بنسبة 11% تقريبا إلى 66.82 دولار للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 5.34 دولار أي بنسبة 10% إلى 60.19 دولار للبرميل.

كانت طائرات مسيرة قد هاجمت مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في شرق المملكة يوم السبت الماضي. وفي حين أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عنه.

وبحسب أرامكو فإن منطقة بقيق تضم أكبر مصفاة نفط في العالم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت متأخر أمس الأحد موافقته على اللجوء إلى مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة النقص في الإمدادات "إذا لزم الأمر".