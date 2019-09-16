السيطرة على حريق في شقة بالبدرشين

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.