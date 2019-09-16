ضبط عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمعصرة

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء بيعهم للمواد المخدرة على عملائهم بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 120 جرام هيروين وحشيش و168 قرص مخدر واقتادتهم رجال المباحث الى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.