ارتفاع أسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل فى بداية التعاملات

صعدت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين إلى أكثر من 19% عند فتح الأسواق، وذلك بعد هجمات على منشأتي نفط في السعودية، بحسب.



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19% لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل، وذلك بزيادة قظرها نحو 10 دولارات للبرميل عن التعاملات السابقة قبل الهجمات الارهابية، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15% إلى 63.34 دولار للبرميل.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، كان أوضح، الأحد، أن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكل مؤقت نتيجة العمل الإرهابي الذي استهدفها السبت.



كما أوضح أن تلك الانفجارات أدت بحسب التقديرات الأولية إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض للعملاء من خلال المخزونات.