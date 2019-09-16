مقتل 14 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية عمليات أمنية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 من مسلحي طالبان وتدمير عدة مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم مختلفة.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن تصريح لمسؤولين عسكريين أفغان، قولهم اليوم الاثنين إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة أنار داره في إقليم فراه غرب أفغانستان.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 9 من مقاتلي طالبان خلال عملية في منطقة جورزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، كما دمرت مخبأ لأسلحة طالبان خلال نفس الغارة.



وفي الوقت نفسه، قال المسؤولون إن القوات الخاصة الأفغانية دمرت مخبأ أسلحة آخر في إقليم جازني جنوب شرقي أفغانستان.