سارة نخلة تكشف كواليس طلاقها من الفنان أحمد محمود عبدالله

نشرت ملكة جمال سوريا السابقة والفنانة سارة نخلة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" و"فيس بوك" منشورات تعبر فيها عن سعادتها بعد حصولها على حكم ضد طليقها الفنان "أحمد عبدالله محمود"، واصفة اليوم بالمميز، وموجهة شكرها للمحامي الخاص بها "عاصم قنديل"، وللقضاء الذي أنصفها بعد فترة من المعاناة على حد قولها.



كانت قد أقرت محكمة جنح 6 أكتوبر بحبس الفنان "أحمد عبد الله محمود"، لمدة عامين مع الشغل، بسبب النزاع القائم بينه وبين زوجته الفنانة "سارة نخلة"، التي تقدمت بدعوى قضائية ضده تتهمه بخيانة الأمانة، بعد طلبها الانفصال عنه بسبب خلافات نشبت بينهما.



وكشف عاصم قنديل، محامي الفنانة، أن المحكمة أصدرت حكمها حضوريا لصالح موكلته، بعدما تم الاستماع إلى شخصين أحضرهما الفنان المصري، للشهادة على أنه قام بتسليم المبلغ للفنانة سارة نخلة، وأكد أن الشاهدين أدليا بأقوالهما، ولكن المحكمة اتضح لها بأنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ إيصال الأمانة الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه.



ونوه "قنديل" إلى أن الفنان أحمد عبدالله محمود كان دفع بالتزوير في التوقيع على إيصال الأمانة، المرفوع ضده، مؤكدا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشف عن صحة توقيعه على الإيصال، ويأتي هذا الحكم استكمالا للنزاعات القائمة بين أحمد عبدالله محمود وزوجته سارة نخلة التي اتهمت سابقا بالاعتداء على "حنان البمبي"، والدة أحمد عبدالله محمود، وتم تبرأتها بعدما رفعت قضية عليها تتهمها بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله.