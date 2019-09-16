أول تعليق من نوال الزغبى بعد تصالحها مع إليسا

قامت المطربة اللبنانية "نوال الزغبي" بأخذ خطوة تؤكد تصالحها مع المطربة اللبنانية "إليسا" بعد موجة من الجدال والمشاحنات والتغريدات بينهم، وصلت إلى إلغاء المتابعة على حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في تصريحات تلفزيونية إنها بعد متابعتها لحسابات إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تجد مشكلة في إعادة متابعة حسابات إليسا، وأكدت نوال أن أسهل شيء بالنسبة لها هو متابعة الحسابات وإلغاء المتابعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت أنها تعبر دائما عن حبها للفنانة إليسا، وتراها نجمة كبيرة تحب صوتها وأغانيها، وأن ما كان بينهما مجرد سوء تفاهم وليس خلاف، وانتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر، وتعانقتا وتبادلتا القبل، وكأن شيئا لم يكن بينهما.



رغم أن نوال الزغبي وإليسا تجاهلا بعضهما في البداية، وجلست كل منهما على حدا، ولكنهما مجرد ما أن تبادلتا الحديث، تعانقتا عند المغادرة وتحدثا وكأن شيئا لم يكن بينهما، وطلبت إليسا من جمهور السوشيال ميديا تخفيف الوطأة؛ لأنها تسبب الخلافات الفنية، مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه الزغبي.



وزادت سجالات نوال وإليسا حدتها في الأشهر الماضية، على إثر تصريح لنوال الزغبي، ردًا على سؤال من هي فنانة روتانا الأولى، حيث أكّدت أنها نجوى كرم وليس إليسا، ومن بعدها انتقل الخلاف إلى السوشيال ميديا قبل أن يتدخّل سالم الهندي ويرطّب الأجواء، ولتعود وتشتعل الخلافات بين فترة وأخرى.