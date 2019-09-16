الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أول تعليق من نوال الزغبى بعد تصالحها مع إليسا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:34 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قامت المطربة اللبنانية "نوال الزغبي" بأخذ خطوة تؤكد تصالحها مع المطربة اللبنانية "إليسا" بعد موجة من الجدال والمشاحنات والتغريدات بينهم، وصلت إلى إلغاء المتابعة على حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في تصريحات تلفزيونية إنها بعد متابعتها لحسابات إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تجد مشكلة في إعادة متابعة حسابات إليسا، وأكدت نوال أن أسهل شيء بالنسبة لها هو متابعة الحسابات وإلغاء المتابعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تعبر دائما عن حبها للفنانة إليسا، وتراها نجمة كبيرة تحب صوتها وأغانيها، وأن ما كان بينهما مجرد سوء تفاهم وليس خلاف، وانتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر، وتعانقتا وتبادلتا القبل، وكأن شيئا لم يكن بينهما.

رغم أن نوال الزغبي وإليسا تجاهلا بعضهما في البداية، وجلست كل منهما على حدا، ولكنهما مجرد ما أن تبادلتا الحديث، تعانقتا عند المغادرة وتحدثا وكأن شيئا لم يكن بينهما، وطلبت إليسا من جمهور السوشيال ميديا تخفيف الوطأة؛ لأنها تسبب الخلافات الفنية، مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه الزغبي.

وزادت سجالات نوال وإليسا حدتها في الأشهر الماضية، على إثر تصريح لنوال الزغبي، ردًا على سؤال من هي فنانة روتانا الأولى، حيث أكّدت أنها نجوى كرم وليس إليسا، ومن بعدها انتقل الخلاف إلى السوشيال ميديا قبل أن يتدخّل سالم الهندي ويرطّب الأجواء، ولتعود وتشتعل الخلافات بين فترة وأخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

منذ يوم

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

منذ حوالي 7 ساعات

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير الأهلي تحتشد عند منزل مؤمن زكريا وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

هل تبني الدولة قصور رئاسية سرية لم تعلن عنها؟.. الباز يجيب

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

10 خطوات للحصول على تغذية سليمة

كيفية فقدان وزنك دون التأثير على صحتك

"القرنية المخروطية".. مرض يهدد العيون مجهول الأسباب

احذر.. مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

الرئيس نيوز

التونسيون يسقطون الإخوان.. والمرزوقي يعترف بالهزيمة

بعد خسارته في انتخابات تونس.. الشرق الإخوانية تزيل صورة "المرزوقي"

تونس.. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

استشاري معلومات: "فيسبوك" يكسب 55 مليار دولار سنويا

منوعات

"علقة موت" لشاب اغتصب طفلة بجنوب أفريقيا

وفاة المطربة التونسية منيرة حمدى

7 نصائح عملية لتحظى بالسعادة

حيلة بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

كشكول

"نصار" يعلن شروط المنحة الدراسية المخصصة للطلاب جامعة القاهرة.. تعرف عليها

"كشك" توقع مذكرة تسليم أصول 53 مدرسة تعليم مجتمعي

إالغاء توزيع منهج المجال الصناعي بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم: ٥ مزايا لبرامج " الجدارات" المطبقة في المدارس الفنية

إسلام سياسي

القصة الكاملة لاختفاء "حلمي الجزار" عن الأنظار في تركيا

كواليس مؤتمر قادة التنظيم الدولي للإخوان في اسطنبول

داعية إخواني يفتح النار على مؤتمر الجماعة بتركيا

روحاني: دور الولايات المتحدة في سوريا داعم للإرهاب


زيت وسكر

لكبار السن.. علاقة ضعف السمع والإصابة بالخرف!

400 فرصة تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة.. التفاصيل!

مخابز الدقهلية تحت رقابة “التموين”

“صحة الشرقية” تعلن تضاعف نسبة الرضاعة الطبيعية بالمحافظة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

فى ندوة عرضى بورسعيد: النقاد يتساءلون: لماذا تم اختيار هذه النصوص؟

ليلة بورسعيدية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

الكاتبة العراقية ترانة زماني تستعد لطرح رواية "عقول الحياة"

بعد غد.. ندوة لمناقشة "شوارع السماء" بمكتبة مصر الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك