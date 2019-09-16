مجموعةُ أزياء "باميلا رولاند" لموسم ربيع وصيف 2020 (صور)

قدمت مصممة الأزياء الإيطالية "باميلا رولاند" مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف عام 2020، وأدرجت بعض أكثر الصيحات شعبية في الموسم الماضي، مثل طبعات نقوش الحيوانات البرية في تشكيلتها، واختارت الحديقة المزهرة كمصدر إلهام لتصميماتها الجديدة لإرضاء عملائها الذين يرتدون إبداعاتها المسائية في الحفلات والسهرات من مختلف أنحاء العالم.



فكانت النتيجة تشكيلة من فساتين السهرة مصممة بشكل جميل من أقمشة فاخرة، وكان هناك أنماط ملائمة لمختلف أذواق النساء، من فساتين الأميرات العائمة إلى الفساتين اللامعة ذات القصّات الجريئة، تضمّنت أنماط الفساتين القصيرة من الفرو باللون الوردي الفاتح مزخرف بالريش.



بالإضافة إلى تصميم منتفخ متعدّد الطبقات بقصّة رقبة الهالتر، تضمّ سلسلة من الطبقات من التول الوردي الساخن، قامت المصممة بمزج الترتر مع اللؤلؤ على فستان ضيق بنمط الـ "body-co"، وجائت نقشة الورود الرومانسية على فستان واسع بطية الصدر من الأورجانزا.



وتخللت زهور التول ثلاثية الأبعاد فستان متدرج من التول بكاب طويل منسدل على الأرض بتدرج مطابق، وزين الريش الأبيض والتطريزات الفضية فستان أسود اللون ذو فتحة عالية، ولعشاق طبعات ونقوشات الحيوانات، قدمت رولاند فستان لامع من الترتر بطبعة الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود، والذي من المتوقع أن يكون موضة موسم الربيع والصيف المقبلين.