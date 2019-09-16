كل ما تريد معرفته عن تطوير محطة سكة حديد دمنهور

تقوم وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، بتطوير أعمال محطة دمنهور، وذلك ضمن تطوير عدد من المحطات فى الوجهي البحري والقبلي.



وننشر في السطور التالية، مجموعة من المعلومات عن تطوير محطة دمنهور:



- شملت أعمال تطوير محطة دمنهور هدم وإعادة إنشاء المحطة من مباني وأسوار وأرصفة ومظلات ومخزن بضائع وحجرات كهرباء وكوبري مشاة وخزان حريق.



- احتوت الأعمال على إنشاء عدد 3 مشايات لمداخل المحطة جهة الطالع حيث بلغت نسبة التنفيذ 78%.



- تضمنت الأعمال رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يجري تطويرها، حفاظًا على سلامة الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة حصول الركاب والطلبة على التذاكر.



- هناك تكثيف بأعمال التطوير بالمحطة للانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر 2019 خاصة مع ارتباط أعمال التطوير بالمحطة بمشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية.