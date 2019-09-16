10 خطوات للحصول على تغذية سليمة

التغذية السليمة هى أساس الوقاية من الكثير من الأمراض والحفاظ على الوزن بطريقة صحية، وكشف موقع "بولد سكاى" عن دراسة جديدة توضح خطوات الحصول على التغذية السليمة.



إليك 10 خطوات يجب اتباعها للحصول على تغذية سليمة:



1- تحديد الأهداف الصحية:

مراعاة طبيعة العمل أو وجود طفل لمعرفة نمط الأكل والحياة المناسبة لكى قبل التغير لضمان الاستمرارية في التغذية السليمة.



2- كُل المفيد

اختيار الأطعمة المفيدة الغنية بالفيتامينات وتوفير الطاقة التي يحتاج إليها جسم الإنسان مثل البروتين والخضراوات والكربوهيدرات والفاكهة.



3- الاهتمام بالمغذيات الدقيقة

يجب الحرص على تناول الحديد، الكالسيوم وفيتامين د سواء من اللحوم أو المكسرات والألبان وبذور الشيا.



4- تجنب الأطعمة المصنعة

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات وهى تجنب الأطعمة المعلبة والمعجنات والحلويات وتخزين الفواكه والمكسرات كبدائل صحية.



5- الحد من المنبهات

وجدت الدراسات أن تناول الشاى والقهوة الغير صحية الغنية بالسكر والدهون يسبب الآجهاد والخالية من السكر تعمل على امتصاص المعادن والفيتامينات من الجسم ولذلك يجب ان لا تزيد عن 2 كوب فى اليوم.



6- تحضير الطعام فى المنزل

إعداد الطعام فى المنزل يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة والقدرة على التنوع فى الاكلات للحصول على التغذية الكافية التى يحتاجها جسم الإنسان.



7- كيفية التفريق بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي

الجوع الحقيقي: يتطور ببطئ وتناول الطعام بشكل عام

الجوع العاطفي: يتطور فجأة وتريد تناول أطعمة معينة.



8- بعض الطرق للتغلب على إجهاد العمل

أظهرت مجموعة من الدراسات أن التأمل لوقت قليل يساعد على التخلص من الإجهاد.

التنفس: من 1-2 دقائق كل بضع ساعات للتقليل من الإجهاد.



9- تحريك الجسم

القيام ببعض التمارين الخفيفة التى يمكن آن نقوم بها في مكان العمل مثل: المشي كل بضع ساعات وذلك يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض.



10- الحذر من السعرات الحرارية

التقليل من الأطعمة المعلبة مما يساعدنا على الحفاظ على وزننا بطريقة صحية.