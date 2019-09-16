دراسة: الحوامل اللائى أصبن بتسمم الحمل أكثر عرضه لمرض "الكلى"

تشير دراسة سويدية إلى أن النساء اللائي يصبن بتسمم الحمل، وهو شكل من أشكال ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير أثناء الحمل، أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بخمسة أضعاف في وقت لاحق، وفقًا لما ذكره موقع "رويترز".





ويرتبط تسمم الحمل منذ فترة طويلة بزيادة خطر حدوث أحداث مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية بعد سنوات.



وتشير بعض الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم قد يكون أيضًا أحد الأسباب التي تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المتقدمة مقارنة بالرجال.



وفحص الباحثون بيانات حول حوالي 2.67 مليون ولادة بين 1.37 مليون امرأة بين عامي 1982 و2012، ما مجموعه 67273 امرأة، أو 4.9 ٪.



ووجدت الدراسة أن النساء اللائي تعرضن لتسمم الحمل في حملتين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى في نهاية الحمل بأكثر من سبع مرات مقارنة بالأمهات اللائي لم يعانين من تسمم الحمل.