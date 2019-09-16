بالصور.. نجوم "ذا فويس كيدز" يشعلون حفل نادى المهندسين بطنطا

أشعل نجوم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، "أشرقت أحمد، أحمد السيسي، شحنين الشاطر"، بقيادة المايسترو شريف عزت، حفل فني كبير في نادى المهندسين بمدينة طنطا.



وعلى هامش الحفل تم تكريم نجوم "ذا فويس كيدز" بحضور العديد من قيادات المجتمع المصرى، والأعلامى أحمد غنيم، وبرعاية كاملة من سيادة السفير فليب عجيب، ونال الحفل إعجاب جميع الحضور.



فيما قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية مع المطربين وقاموا بترديد الأغنيات معهم والتصفيق والرقص، بينما طالبوا المطربين باعادة تقديم اغنيات أخري يالاضافة الي تقديم أغنيات قد قدمت من قبل.



وقام المسؤولين عن الحفل بتوجيه الشكر إلى الحضور وإلى الفرق الغنائية التي شاركت في الحفل، فيما أعلنوا عن تقديم حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة.