مسلحون يعطلون ممر أبو الظهور لمنع خروج المدنيين من إدلب

قال مدير مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية ألكسي باكين إن التشكيلات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد عرقلت عمل ممر أبو الظهور الإنساني لمنع خروج النازحين من تلك المنطقة.



وأعلن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا - في بيان اليوم الأحد - أن المسلحين نفذوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 34 عملية قصف استهدفت بلدات في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة.



ودعا مدير مركز حميميم قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.