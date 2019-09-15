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رياضة

ميتشو يعقد محاضرة للاعبى الزمالك للحديث عن مواجهة الأهلى بالسوبر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:59 م
ميتشو
ميتشو
أ ش أ
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عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك محاضرة للاعبين مساء اليوم الأحد في فندق إقامة بعثة الزمالك في السنغال.

وتحدث ميتشو للاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء أمس أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال وكذلك عن اللقاء القادم أمام الأهلي في السوبر المصري.

ويعود الزمالك للقاهرة غدا الإثنين بعد انتهاء مواجهة بطل السنغال في ذهاب دوري الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف.

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