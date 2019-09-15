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رياضة

أتلتيكو مينيرو يواصل الترنح في الدوري البرازيلي وآفاي يحقق انتصاره الثاني

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:56 م
أتلتيكو مينيرو
أتلتيكو مينيرو
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واصل أتلتيكو مينيرو تراجعه الحاد في الدوري البرازيلي لكرة القدم ومني بالهزيمة الخامسة على التوالي
بخسارته 1 3 أمام ضيفه انترناسيونال اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوزا غاليا لآفاي على مضيفه أتلتيكو بارانينسي 1 صفر.
كما شهدت نفس المرحلة اليوم فوز جريميو على جوياس 3 صفر وفلوميننسي على كورينثيانز 1 صفر.
وضاعف انترناسيونال من محنة مضيفه أتلتيكو مينيرو وتغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها ويليام بوتكير في الدقيقتين 29 و65 ونيلتون في الدقيقة 54 مقابل هدف سجله برونو روبرتو في الدقيقة 88.
ورفع انترناسيونال رصيده إلى 33 نقطة وتقدم للمركز الرابع وتجمد رصيد مينيرو عند 27 نقطة في المركز التاسع.
وحقق آفاي الفوز الثاني فقط له في المسابقة هذا الموسم وهو الثاني له في آخر ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير.
وانتزع آفاي الفوز على مضيفه بارانينسي بهدف نظيف سجله جونينهو في الدقيقة 14 ليتجمد رصيد بارانينسي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفاز جريميو على جوياس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيان بير وإيفرتون سوسا سواريس وأليسون كاسترو في الدقائق 29 و32 و45 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد جوياس عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.
وتغلب فلوميننسي على كورينثيانز باوليستا بهدف نظيف سجله باولو هنريكي في الدقيقة 40 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر بعدما حقق الفوز الثاني له مقابل أربع هزائم في آخر ست مباريات خاضها الفريق في البطولة وتجمد رصيد كورينثيانز باوليستا عند 32 نقطة في المركز الخامس.

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